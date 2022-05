Eurovision | Laura Pausini scompare dal palco per mezz' ora | ecco cos' è successo

Advertising

trash_italiano : Che poi tra poco finisce #Eurovision, ma noi resteremo qui almeno una settimana a cercare di capire il motivo dell’… - trash_italiano : SPERO CHE LAURA SIA ANDATA A REGOLARE I CONTI CON SAN MARINO. #Eurovision #EscIta #Esc2022 - trash_italiano : LAURA PAUSINI CANTACI TUTTO #Eurovision #EscIta #Esc2022 - rugiada71 : RT @gianni_CN: Buongiorno con Laura Pausini semplicemente Queen of the World ?? #Eurovision #ESC2022 #ESCita - aleebigoni : Ciao sono Laura Pausini e vi ho fatto capire chi comanda?? #EUROVISION #Eurovision #ESC2022 #ESC -

...Pausini, Mika e Alessandro Cattelan s ono stati bravissimi e molto affiatati, riuscendo anche a regalare grandi momenti di spettacolo. Ma il format dell', imbrigliato in un ritmo ...Pubblicità TORINO " La band ucraina Kalush Orchestra vince l'Song Contest 2022 con "Stefania". Al PalaOlimpico di Torino il pronostico della vigilia è ... è stataPausini a cantare un ...Ieri sera è andata in onda la finale dell’Eurovision 2022 e abbiamo assistito alla vittoria dell’Ucraina. A dare la classifica, almeno all’inizio, sono stati soltanto Mika e Alessandro Cattelan.L'Ucraina ha vinto l'Eurovision Song Contest 2022. La Kalush Orchestra, che era in gara con "Stefania", ha trionfato a Torino con 631 voti, 192 ricevuti dalle giurie dei ...