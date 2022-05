Croce Rossa in piazza per sensibilizzare manovre di primo soccorso e donazioni (FOTO) (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Screening alla tiroide, misurazione parametri vitali, manovre di primo soccorso in età adulta, pediatrica e neonatale. Queste le prestazioni e offerte di servizi che hanno segnato la domenica beneventana per una mattinata di sensibilizzazione e informazione sulle donazioni del sangue, dimostrazioni pratiche anche di messaggio cardiaco a ritmo di musica. La Croce Rossa del Comitato di Benevento è scesa in piazza Castello con oltre 500 volontari per la Giornata Internazionale della Croce Rossa e Mezza Luna Rossa. Le infermiere volontarie CRI erano presenti con lo stand per uno screening tiroideo e hanno fornito diverse informazioni e dimostrazioni pratiche di primo ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 15 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento- Screening alla tiroide, misurazione parametri vitali,diin età adulta, pediatrica e neonatale. Queste le prestazioni e offerte di servizi che hanno segnato la domenica beneventana per una mattinata di sensibilizzazione e informazione sulledel sangue, dimostrazioni pratiche anche di messaggio cardiaco a ritmo di musica. Ladel Comitato di Benevento è scesa inCastello con oltre 500 volontari per la Giornata Internazionale dellae Mezza Luna. Le infermiere volontarie CRI erano presenti con lo stand per uno screening tiroideo e hanno fornito diverse informazioni e dimostrazioni pratiche di...

Advertising

crocerossa : Nuova donazione di @CislNazionale alla CRI in favore delle attività per l'#EmergenzaUcraina. “Siamo grati alla CISL… - FIGC : FIGC e @crocerossa: in consegna il materiale per l’Emergenza Ucraina - anteprima24 : ** Croce Rossa in piazza per sensibilizzare manovre di primo soccorso e donazioni (FOTO) ** - iordyfox : @matteosalvinimi Io avrei l'elmetto........della Croce Rossa - arcos61 : RT @oggieridomani: La Croce Rossa russa per tutto il tempo del suo lavoro ha raccolto oltre 900 tonnellate di aiuti umanitari per gli sfoll… -