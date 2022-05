Calcio, Serie A: l’Inter vince a Cagliari e inguaia i sardi, giochi per lo scudetto rimandati all’ultima giornata (Di domenica 15 maggio 2022) Il finale thrilling della Serie A 2021-2022 si arricchisce di un altro capitolo nel delicato posticipo serale che ha visto sfidarsi Cagliari ed Inter. Alla Sardegna Arena passano gli ospiti con il punteggio di 1-3: rimandata la festa scudetto del Milan, mentre gli isolani sono sull’orlo del baratro quando mancano ’90 al termine della stagione. I visitanti provano a indirizzare il match sin dalle battute d’esordio ma la rete di Skriniar (’11) viene annullata per un tocco con il braccio sinistro. Passano pochi minuti e gli esterni nerazzurri confezionano il vantaggio: Perisic mette in mezzo il traversone e Darmian beffa Cragno di testa grazie ad uno splendido terzo tempo (’25). Il Cagliari prova a scuotersi senza graffiare e la formazione di Inzaghi va a riposo sul meritato 1-0, nonostante la clamorosa doppia occasione ... Leggi su oasport (Di domenica 15 maggio 2022) Il finale thrilling dellaA 2021-2022 si arricchisce di un altro capitolo nel delicato posticipo serale che ha visto sfidarsied Inter. Alla Sardegna Arena passano gli ospiti con il punteggio di 1-3: rimandata la festadel Milan, mentre gli isolani sono sull’orlo del baratro quando mancano ’90 al termine della stagione. I visitanti provano a indirizzare il match sin dalle battute d’esordio ma la rete di Skriniar (’11) viene annullata per un tocco con il braccio sinistro. Passano pochi minuti e gli esterni nerazzurri confezionano il vantaggio: Perisic mette in mezzo il traversone e Darmian beffa Cragno di testa grazie ad uno splendido terzo tempo (’25). Ilprova a scuotersi senza graffiare e la formazione di Inzaghi va a riposo sul meritato 1-0, nonostante la clamorosa doppia occasione ...

Advertising

Gazzetta_it : Pasta al pomodoro e branzino a pranzo. Spuntino alle 15 e poi via verso San Siro #milanatalanta - SkySport : Milan, squadra in ritiro prima dell'Atalanta: decisione dei giocatori #SkySport #SerieA #SkySerieA #MilanAtalanta… - sportface2016 : Altro errore arbitrale clamoroso: #Scamacca è in chiaro fuorigioco attivo, lo 0-2 di #Berardi è da annullare. Ma… - apetrazzuolo : SERIE A - Cagliari-Inter 1-3: Darmian e Lautaro tengono aperta la corsa scudetto - napolimagazine : SERIE A - Cagliari-Inter 1-3: Darmian e Lautaro tengono aperta la corsa scudetto -