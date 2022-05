Cagliari-Inter | le formazioni ufficiali

Leggi su 11contro11

(Di domenica 15 maggio 2022) Andiamo a scoprire ledi, posticipo della 37a giornata di Serie A. Calcio d’inizio alle ore 20.45 alla Unipol Domus. I sardi si trovano in zona retrocessione, al terzultimo posto con 29 i punti. Due in meno della Salernitana quartultima, al momento salva. Nella scorsa giornata è arrivato un rocambolesco pareggio proprio con i granata in trasferta. Il pareggio delè arrivato al minuto ’99 con la rete di Altare. Modulo 3-5-2 per Agostini, con la coppia di attaccanti formata da Joao Pedro e Pavoletti. L’ex attaccante nerazzurro Keita parte dalla panchina. L’si trova al secondo posto in classifica, dietro i cugini del Milan. Sono due i punti di ritardo dalla testa, con il Milan impegnato oggi in casa contro l’Atalanta. In settimana per ...