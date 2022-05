Allegri “Importante andare in Champions per 11° anno di fila” (Di domenica 15 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “E’ undici anni che la Juve va di seguito in Champions, ed è un risultato Importante. E’ poi chiaro a tutti che l’anno prossimo si debba lottare per lo scudetto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, alla vigilia della sfida di campionato con la Lazio. “Giorgio Chiellini dopo 17 anni smette o forse va a giocare in America, Paulo Dybala cambierà solo squadra e avrà il tributo di tutti i tifosi”, ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa in merito alle differenze degli addii di Chiellini e Dybala. “Il nuovo capitano, per gerarchie, sarà Bonucci”, ha poi annunciato Allegri, dicendosi soddisfatto “per il percorso di crescita che ha avuto la squadra” e insoddisfatto “perchè non abbiamo vinto nessuno trofeo, una una cosa strana e nuova per me. E ... Leggi su ildenaro (Di domenica 15 maggio 2022) TORINO (ITALPRESS) – “E’ undici anni che la Juve va di seguito in, ed è un risultato. E’ poi chiaro a tutti che l’prossimo si debba lottare per lo scudetto”. Lo ha detto il tecnico della Juventus, Massimiliano, alla vigilia della sfida di campionato con la Lazio. “Giorgio Chiellini dopo 17 anni smette o forse va a giocare in America, Paulo Dybala cambierà solo squadra e avrà il tributo di tutti i tifosi”, ha aggiunto il mister bianconero in conferenza stampa in merito alle differenze degli addii di Chiellini e Dybala. “Il nuovo capitano, per gerarchie, sarà Bonucci”, ha poi annunciato, dicendosi soddisfatto “per il percorso di crescita che ha avuto la squadra” e insoddisfatto “perchè non abbiamo vinto nessuno trofeo, una una cosa strana e nuova per me. E ...

