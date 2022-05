Ucraina, Mosca: 'Abbiamo ucciso cento nazionalisti ucraini e abbattuto 13 droni' (Di sabato 14 maggio 2022) cento nazionalisti ucraini e 23 elementi di equipaggiamento, secondo l'aviazione russa questi obiettivi sarebbero stati uccisi da missili ad alta precisione. Lo ha affermato il rappresentante ... Leggi su globalist (Di sabato 14 maggio 2022)e 23 elementi di equipaggiamento, secondo l'aviazione russa questi obiettivi sarebbero stati uccisi da missili ad alta precisione. Lo ha affermato il rappresentante ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | 'Putin è gravemente malato di cancro e in Russia è già in corso un golpe per rimuoverlo'. E' quanto ha so… - Agenzia_Ansa : La Russia da domani sospenderà le forniture di elettricità alla Finlandia a causa di bollette non pagate. Lo ha ann… - Agenzia_Ansa : Il capo del Pentagono Lloyd Austin ha avuto un colloquio telefonico con il ministro della Difesa russo Sergey Shoig… - LeoniSilvio : Ecco ora @Corriere che, fino a ieri ci ha spacciato altre “verità”, svelare perché il Pentagono chiede tregua a… - pileribruno : RT @TV2000it: #Ucraina | 13maggio Il #Pentagono chiama #Mosca (per la prima volta): «Cessate il fuoco immediato» #Finlandia e #Svezia nella… -