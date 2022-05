Terremoti, a Firenze 210 scosse in 10 giorni. Il sismologo: "Ce ne saranno altre e potrebbero anche essere più forti" (Di sabato 14 maggio 2022) Parla il direttore della sezione di Pisa dell'Invg, Carlo Meletti. "E' in corso una sequenza. Non sappiamo quanto durerà, dipende da quanta energia deve ancora liberare la faglia". Giovedì notte la città svegliata da un sisma di magnituto 3.7 Leggi su repubblica (Di sabato 14 maggio 2022) Parla il direttore della sezione di Pisa dell'Invg, Carlo Meletti. "E' in corso una sequenza. Non sappiamo quanto durerà, dipende da quanta energia deve ancora liberare la faglia". Giovedì notte la città svegliata da un sisma di magnituto 3.7

Advertising

serenel14278447 : Terremoti, a Firenze 210 scosse in 10 giorni. Il sismologo: 'Ce ne saranno altre e potrebbero anche essere più fort… - cgbaldi : RT @repubblica: Terremoti, a Firenze 210 scosse in 10 giorni. Il sismologo: 'Ce ne saranno altre e potrebbero anche essere più forti' [di M… - antoferito1 : RT @romatoday: Nuovo terremoto in Toscana: il più forte dall'inizio della sequenza sismica - repubblica : Terremoti, a Firenze 210 scosse in 10 giorni. Il sismologo: 'Ce ne saranno altre e potrebbero anche essere più fort… - maghrebiaa455 : RT @GanzoSwan: Ma porca troia! Cagato sotto tutti i giorni per i terremoti ai Campi Flegrei, vengo a #Firenze in vacanza e il #terremoto lo… -