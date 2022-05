Sconcerti: “A Napoli c’è un brutto clima, non sarà facile andare avanti per Spalletti” (Di sabato 14 maggio 2022) Tuttomercatoweb – Mario Sconcerti: “A Napoli c’è un brutto clima, in quella situazione non sarà facile andare avanti per Spalletti”. Il direttore Mario Sconcerti, in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di sabato 14 maggio 2022) Tuttomercatoweb – Mario: “Ac’è un, in quella situazione nonper”. Il direttore Mario, in … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

SportdelSud : ???? Mario #Sconcerti parla del #Napoli e del clima che si respira in queste ore. La situazione, adesso, secondo lui… - SiamoPartenopei : AUDIO - Sconcerti: “A Napoli brutto clima, sarà dura andare avanti per Spalletti' - tuttonapoli : AUDIO - Sconcerti: “A Napoli brutto clima, sarà dura andare avanti per Spalletti' - infoitsport : TMW RADIO - Sconcerti: 'Napoli, situazione brutta. Dybala, serve un ambiente che lo coccoli' - infoitsport : Sconcerti: «A Napoli c'è un brutto clima e De Laurentiis l'ha in parte causato o favorito» - ilNapolista -