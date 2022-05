Nuova raffica di sbarchi a Lampedusa, in poche ore 244 migranti sull’isola: l’hotspot si riempie (Di sabato 14 maggio 2022) raffica di sbarchi a Lampedusa. Nel giro di poche ore, dalla notte alla mattina, un continuo flusso. I dati sono allarmanti. Da martedì scorso sono oltre mille i migranti che sono riusciti a raggiungere l’isola. l’hotspot di contrada Imbriacola, dopo settimane di tregua, è tornato Nuovamente a riempirsi. E la Prefettura di Agrigento è impegnata nelle operazioni di trasferimento per alleggerire la pressione sulla struttura. Lampedusa, in poche ore 244 migranti sull’isola Dopo i 174 della notte, altri 70 migranti sono approdati a Lampedusa. La motovedetta della Guardia di finanza li ha intercettati a 12 miglia dalle coste dell’isola. Erano a bordo di un barchino ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 14 maggio 2022)di. Nel giro diore, dalla notte alla mattina, un continuo flusso. I dati sono allarmanti. Da martedì scorso sono oltre mille iche sono riusciti a raggiungere l’isola.di contrada Imbriacola, dopo settimane di tregua, è tornatomente a riempirsi. E la Prefettura di Agrigento è impegnata nelle operazioni di trasferimento per alleggerire la pressione sulla struttura., inore 244Dopo i 174 della notte, altri 70sono approdati a. La motovedetta della Guardia di finanza li ha intercettati a 12 miglia dalle coste dell’isola. Erano a bordo di un barchino ...

Advertising

PaoloCaminiti1 : RT @SecolodItalia1: Nuova raffica di sbarchi a Lampedusa, in poche ore 244 migranti sull’isola: l’hotspot si riempie - SecolodItalia1 : Nuova raffica di sbarchi a Lampedusa, in poche ore 244 migranti sull’isola: l’hotspot si riempie… - infoiteconomia : In arrivo raffica di avvisi bonari dal Fisco e per aiutare i contribuenti concessi 30 giorni in più: la nuova scade… - giovamartinelli : @kavurzio @Sfurmy Sì, il vantaggio degli SPG in generale (sia ruotati che cingolati) è proprio questo. Tra 'messa… -