Migliaia di omicidi irrisolti. Quanti assassini sono a piede libero (Di sabato 14 maggio 2022) Quasi un omicidio su quattro rimane senza colpevole. È questo il dato rilevante, pubblicato da TrueNumbers, sull’incidenza degli assassinii in Italia. Solo nel 2021, gli omicidi volontari sono stati 277, con la provincia di Caltanissetta che detiene il triste primato – 2,3 morti ogni 100 mila abitanti. Seguono, poi, altre due città del sud: Foggia e Reggio Calabria, rispettivamente al secondo e terzo posto, con un indice di crimini pari a 1,8 e 1,5. Record negativo al Sud Un elemento particolare, accomunante le province, è che tutte e tre presentano redditi medi pro capite tra i più bassi d’Italia. Foggia, infatti, vanta un reddito medio pari a 18 mila euro e una qualità della vita al 106º posto; Caltanissetta, in seconda posizione, con 17 mila ed ancora più giù Reggio Calabria (12 mila). Insomma, secondo le ... Leggi su nicolaporro (Di sabato 14 maggio 2022) Quasi uno su quattro rimane senza colpevole. È questo il dato rilevante, pubblicato da TrueNumbers, sull’incidenza deglii in Italia. Solo nel 2021, glivolontaristati 277, con la provincia di Caltanissetta che detiene il triste primato – 2,3 morti ogni 100 mila abitanti. Seguono, poi, altre due città del sud: Foggia e Reggio Calabria, rispettivamente al secondo e terzo posto, con un indice di crimini pari a 1,8 e 1,5. Record negativo al Sud Un elemento particolare, accomunante le province, è che tutte e tre presentano redditi medi pro capite tra i più bassi d’Italia. Foggia, infatti, vanta un reddito medio pari a 18 mila euro e una qualità della vita al 106º posto; Caltanissetta, in seconda posizione, con 17 mila ed ancora più giù Reggio Calabria (12 mila). Insomma, secondo le ...

