Miami, aereo si schianta contro il ponte: il video choc sui social (Di sabato 14 maggio 2022) Un piccolo aereo si è schiantato a Miami negli Usa, colpendo in pieno l' Haulover Inlet Bridge . Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe centrato il ponte mentre transitavano delle auto. ... Leggi su leggo (Di sabato 14 maggio 2022) Un piccolosi èto anegli Usa, colpendo in pieno l' Haulover Inlet Bridge . Secondo le prime ricostruzioni, il velivolo avrebbe centrato ilmentre transitavano delle auto. ...

