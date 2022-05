Kuleba al G7: “embargo Ue petrolio russo, confisca beni oligarchi, sblocco porti” queste le richieste dell’Ucraina (Di sabato 14 maggio 2022) Le richieste del ministro ucraino per sconfiggere Putin. Incontro con Di Maio L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di sabato 14 maggio 2022) Ledel ministro ucraino per sconfiggere Putin. Incontro con Di Maio L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

Giornaleditalia : Embargo petrolio russo, Ue in stallo. Kuleba: 'Possibile rottura dell’unità' - LinaDiPalo1 : RT @MediasetTgcom24: L'Ue propone un meccanismo flessibile sull'embargo petrolifero, Kuleba: inaccettabile #Ucraina - M1kM3n : RT @MediasetTgcom24: L'Ue propone un meccanismo flessibile sull'embargo petrolifero, Kuleba: inaccettabile #Ucraina - corsicaturchina : RT @ultimenotizie: Il governo ucraino esprime soddisfazione per 'il cambiamento della posizione' della #Germania sulle forniture di armi a… - MaristinaG : RT @ultimenotizie: Il governo ucraino esprime soddisfazione per 'il cambiamento della posizione' della #Germania sulle forniture di armi a… -