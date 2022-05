Ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato? Possibile subito, e Mosca non attaccherà. Ecco i rischi per l’Europa e per l’Italia (Di sabato 14 maggio 2022) La Finlandia ha ufficializzato l’intenzione di accedere alla Nato e ci si aspetta che la Svezia compia a breve lo stesso passo. I motivi sono intuibili: l’offensiva russa in Ucraina e le ripetute minacce rivolte ai due Paesi nordici, ove si fossero avvicinati all’Alleanza Atlantica, hanno ottenuto l’effetto contrario, dimostrando anche ai più scettici che la posizione di neutralità non avrebbe più potuto rappresentare uno “scudo di protezione credibile” nel caso di iniziative militari di Mosca. Alcune considerazioni al riguardo potrebbero risultare utili. Si è fatto ripetutamente riferimento a un ipotetico “stato di pericolo” per i due paesi nell’arco temporale compreso tra la comunicazione dell’intendimento di entrare a far parte dell’Alleanza e il completamento del relativo iter formale di accesso e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Laha ufficializzato l’intenzione di accedere allae ci si aspetta che lacompia a breve lo stesso passo. I motivi sono intuibili: l’offensiva russa in Ucraina e le ripetute minacce rivolte ai due Paesi nordici, ove si fossero avvicinati all’Alleanza Atlantica, hanno ottenuto l’effetto contrario, dimostrando anche ai più scettici che la posizione di neutralità non avrebbe più potuto rappresentare uno “scudo di protezione credibile” nel caso di iniziative militari di. Alcune considerazioni al riguardo potrebbero risultare utili. Si è fatto ripetutamente riferimento a un ipotetico “stato di pericolo” per i due paesi nell’arco temporale compreso tra la comunicazione dell’intendimento di entrare a far parte dell’Alleanza e il completamento del relativo iter formale di accesso e ...

demagistris : L’ingresso di Finlandia e Svezia nella NATO e la decisione di Zelensky di negoziare solo dopo il ritiro di Putin so… - riotta : Per ingresso #Finlandia #Svezia nella @NATO tanti alzeranno il prezzo, per primo l'astuto leader turco #Erdogan . M… - direzioneprc : Italia dica no a ingresso Svezia e Finlandia nella #Nato, anzi usciamo noi prima possibile - antonio_miazzo : RT @lucianocapone: La geniale posizione di Rifondazione Comunista: l’Italia metta il veto all’ingresso di Finlandia e Svezia nella Nato; e… - IlGra_90 : @assurdistan Ma quindi il problema dell'ingresso della Finlandia nella Nato non ci deve interessare? -