I genitori che giustificano i propri figli esclusi per motivi disciplinari dalla gita scolastica a Lecce (Di sabato 14 maggio 2022) Otto studenti della scuola media Alighieri-Diaz di Lecce non hanno partecipato alla gita organizzata dall’istituto a San Cataldo, per conoscere gli sport acquatici. Il motivo l’ha spiegato la dirigente scolastica Giuseppina Cariati: “Nessuna discriminazione, ma un tentativo di educarli. Non abbiamo fatto altro che applicare il regolamento di disciplina della scuola, peraltro più morbido rispetto ad altri, dove a fronte di determinati comportamenti sono stabilite determinate sanzioni. In altri istituti l’esclusione da determinate attività avvengono anche per comportamenti meno gravi”. Ragioni legate alla condotta, quindi. Ma i genitori dei ragazzini in questione hanno protestato contro la decisione, arrivata su proposta dei docenti. “Ora nessuno può mettere sotto accusa gli insegnanti – sottolinea ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 14 maggio 2022) Otto studenti della scuola media Alighieri-Diaz dinon hanno partecipato allaorganizzata dall’istituto a San Cataldo, per conoscere gli sport acquatici. Il motivo l’ha spiegato la dirigenteGiuseppina Cariati: “Nessuna discriminazione, ma un tentativo di educarli. Non abbiamo fatto altro che applicare il regolamento di disciplina della scuola, peraltro più morbido rispetto ad altri, dove a fronte di determinati comportamenti sono stabilite determinate sanzioni. In altri istituti l’one da determinate attività avvengono anche per comportamenti meno gravi”. Ragioni legate alla condotta, quindi. Ma idei ragazzini in questione hanno protestato contro la decisione, arrivata su proposta dei docenti. “Ora nessuno può mettere sotto accusa gli insegnanti – sottolinea ...

Advertising

stanzaselvaggia : Federica Angelini, fondatrice di un comitato che raccoglie testimonianze di danneggiati da vaccino e diffonde fake… - Viktoriaduz1 : RT @RHolzeisen: Per tutti i genitori, nonni e tutti che hanno a cuore i ns. bambini e giovani: alziamoci insieme e lottiamo per il futuro d… - jobwithinternet : @4everAnnina Significa che come genitori avete lavorato bene - purplebat19 : RT @Iperborea_: Ragazzino in lacrime perché alla verifica di inglese ha preso otto e mezzo. “Se lo sa mia madre mi distrugge, lei voleva il… - itsforhys : RT @anikeatable: Cioè capite qual è il grosso problema? Fa impressione quanta ignoranza ci sia a riguardo ancora e come sia ancora uno stig… -