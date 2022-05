Grande Fratello, un ex volto del reality (che ora è un affermato attore) afferma: “Il programma ha perso credibilità” (Di sabato 14 maggio 2022) Alessandro Tersigni ha iniziato la sua carriera televisiva al Grande Fratello. Proprio lì si è fatto conoscere e apprezzare dal Grande pubblico, ma è convinto che i reality show siano molto cambiati nel tempo. Lo ha ammesso a Fanpage.it, in una lunga intervista in cui ha raccontato se stesso a 360 gradi. Secondo me il reality ha perso credibilità, non si può cercare lì la via per poi fare l’attore o il presentatore, a volte ci si riesce, a volte no. Quanti sono i personaggi che hanno partecipato ai reality, e non parlo solo del Grande Fratello, che sono usciti e hanno continuato? Pochissimi. Una volta usciti ci si scontra con la realtà, con il fatto di non aver frequentato una scuola ... Leggi su isaechia (Di sabato 14 maggio 2022) Alessandro Tersigni ha iniziato la sua carriera televisiva al. Proprio lì si è fatto conoscere e apprezzare dalpubblico, ma è convinto che ishow siano molto cambiati nel tempo. Lo ha ammesso a Fanpage.it, in una lunga intervista in cui ha raccontato se stesso a 360 gradi. Secondo me ilha, non si può cercare lì la via per poi fare l’o il presentatore, a volte ci si riesce, a volte no. Quanti sono inaggi che hanno partecipato ai, e non parlo solo del, che sono usciti e hanno continuato? Pochissimi. Una volta usciti ci si scontra con la realtà, con il fatto di non aver frequentato una scuola ...

Advertising

francifairy : RT @smaowsmeow90: @Saret8286 Purtroppo le persone si permettono di giudicare in base al nulla , probabilmente la signora in questione non h… - smaowsmeow90 : @Saret8286 Purtroppo le persone si permettono di giudicare in base al nulla , probabilmente la signora in questione… - FRANCESCOASROM7 : @solorobabuona Grazie Mille Fratello Ti Voglio Tantissimo Bene Forza Grande Roma Per Sempre Un Abbraccio È Un Grand… - dario39355099 : @NinoCascione1 Era quello delle sfere che viaggiavano nell'acqua, e che era una specie di grande fratello? Erano spie costrette nell'isola? - antomariateres1 : RT @antomariateres1: @Zerovirgola2 @Moonlightshad1 Ormai è andato ovunque, gli restano il Grande Fratello e L'isola dei Famosi; presto lo v… -