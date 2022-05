Docenti guariti da COVID, svolgono altre mansioni? “Favorire continuità didattica”, Circolare USR Marche a Dirigenti (Di sabato 14 maggio 2022) C'è molte confusione sul fronte tempistiche vaccinazione per i Docenti guariti da COVID. Una Nota dell'USR Marche prova a fornire precisazioni, ma il problema sta a monte e dal Ministero non si interviene per chiarire il da farsi mettendo a rischio la continuità didattica degli studenti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di sabato 14 maggio 2022) C'è molte confusione sul fronte tempistiche vaccinazione per ida. Una Nota dell'USRprova a fornire precisazioni, ma il problema sta a monte e dal Ministero non si interviene per chiarire il da farsi mettendo a rischio ladegli studenti. L'articolo .

