Concetto Lo Bello | un grande arbitro e non solo | la sua vita tra aneddoti e imprese

ROMA (ITALPRESS) – Un grande arbitro, ma anche parlamentare, sindaco, presidente della Federazione Pallamano e proponente e relatore di una legge per la costruzione di impianti sportivi nel Mezzogiorno. La vita di Concetto Lo Bello, l'arbitro che detiene il record di gare dirette in Serie A (328), è stata raccontata in un libro curato personalmente dal figlio Rosario, con testi anche di Enzo Pennone e Gaetano Sconzo. Il testo "Concetto Lo Bello, storia e momenti di vita tratti dall'archivio di famiglia" è stato presentato oggi a Roma presso il Salone d'Onore del Coni, proprio nel giorno in cui Lo Bello, scomparso nel 1991, avrebbe compiuto 98 anni. Il presidente del Comitato Olimpico, Giovanni Malagò, l'ha ricordato ...

