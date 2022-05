Chelsea ko ai rigori | parla Tuchel VIDEO

Advertising

sportmediaset : FA Cup ai Reds, il Liverpool continua a sognare l'en plein: Chelsea ko ai rigori #facup #chelsea-liverpool… - DiMarzio : #FACup I Trionfa il @LFC ai calci di rigore, @ChelseaFC battuto. Decisivo Kostas #Tsimikas - sportface2016 : #ChelseaLiverpool, Thomas #Tuchel: 'Delusi e tristi per la sconfitta ai rigori, ma zero rimpianti' - GianniVaretto : RT @ETGazzetta: La FA Cup la vincono i Reds di Klopp: Chelsea battuto ai rigori #FACup - CesareBrughera : RT @calcioinglese: IL LIVERPOOL VINCE L'OTTAVA FA CUP DELLA SUA STORIA. Battuto il Chelsea in finale. Di nuovo ai rigori. È il 2° trofeo… -

Dopo la Coppa di Lega il Liverpool ha conquistato anche la FA Cup, battendo come in febbraio ilaiin finale, questa volta per con il punteggio di 6 - 5. Nessuna delle due squadre riuscita a segnare nei tempi regolamentari e supplementari, cos tutto si deciso con i tiri dal ...AiMendy ha ridato speranze alfermando il tiro del connazionale Mané dopo il rigore sbagliato di Azpilicueta. Subito dopo però Alisson ha neutralizzato il tiro di Mount e quindi ...FA Cup, il Liverpool vince ancora una volta ai rigori contro il Chelsea: Klopp e giocatori sognano uno storico poker ...Pubblicità Per la squadra di Juergen Klopp - che è ancora in corsa per conquistare la vittoria in Premier e in Champions League - è il secondo titolo stagionale dopo la Coppa di Lega, vinta sempre sui ...