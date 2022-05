Blessin: «Domani c’è solo una possibilità per fare risultato: essere compatti in campo» (Di sabato 14 maggio 2022) Domani il Napoli affronterà il Genoa al Maradona. Sarà la penultima partita della stagione. L’allenatore della formazione ligure, Alexander Blessin, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “La settimana di allenamento è stata molto concentrata. I risultati sono aperti così come la situazione. Ci sono tantissime possibilità di risultati, non vale la pena concentrarsi su queste cose ma dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per poter vincere. Dobbiamo raggiungere il nostro limite di intensità e andare oltre. La chiave sarà come noi vogliamo giocare con intensità. E’ chiaro che Domani sarà una gran giornata per il Napoli, sarà un’atmosfera super per loro ma noi dobbiamo guardare al nostro atteggiamento per uscire con un ... Leggi su ilnapolista (Di sabato 14 maggio 2022)il Napoli affronterà il Genoa al Maradona. Sarà la penultima partita della stagione. L’allenatore della formazione ligure, Alexander, ha presentato la gara in conferenza stampa. Di seguito il resoconto di Tuttomercatoweb.com. “La settimana di allenamento è stata molto concentrata. I risultati sono aperti così come la situazione. Ci sono tantissimedi risultati, non vale la pena concentrarsi su queste cose ma dobbiamo pensare a noi stessi. Dobbiamo avere l’atteggiamento giusto per poter vincere. Dobbiamo raggiungere il nostro limite di intensità e andare oltre. La chiave sarà come noi vogliamo giocare con intensità. E’ chiaro chesarà una gran giornata per il Napoli, sarà un’atmosfera super per loro ma noi dobbiamo guardare al nostro atteggiamento per uscire con un ...

Advertising

napolista : Blessin: «Domani c’è solo una possibilità per fare risultato: essere compatti in campo» In conferenza: «Le occasio… - _SiGonfiaLaRete : #NapoliGenoa, #Blessin: “Domani voglio un gruppo compatto, è l’unico modo per spuntarla col Napoli” - MarcoLai_23 : @Nik_9810 Ti ringrazio ??Appena riesco (probabilmente in serata o domani) ti trovo i dati. Nel frattempo, ti consig… -