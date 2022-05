Ultime Notizie – Ucraina, Zelensky a Stanford? Mc Faul: “Abbiamo scommesso su Kiev dal 2005” (Di venerdì 13 maggio 2022) L’annuncio di una quasi certa visita del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a fine mese all’università di Stanford, a Palo Alto, in California, comunicata dal capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak, in seguito ad una conversazione telefonica con Michael McFaul, direttore del Freeman Spogli Institute for International Studies, Fsi, rientra in un “rapporto di lunga durata, di valori condivisi ed impegno per la democrazia, la libertà e la società civile” tra l’Ucraina e l’Ateneo, visitato da Zelensky già nel 2021 e dove il presidente ucraino, pronunciando un discorso poi diventato storico, il primo ed unico in un’università americana, affermò: “Il nostro popolo ama la democrazia e la libertà….sappiamo che tutto è possibile”. E’ guardando alla vocazione dell’Ucraina verso la ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di venerdì 13 maggio 2022) L’annuncio di una quasi certa visita del presidente ucraino Volodymyra fine mese all’università di, a Palo Alto, in California, comunicata dal capo dell’ufficio presidenziale Andriy Yermak, in seguito ad una conversazione telefonica con Michael Mc, direttore del Freeman Spogli Institute for International Studies, Fsi, rientra in un “rapporto di lunga durata, di valori condivisi ed impegno per la democrazia, la libertà e la società civile” tra l’e l’Ateneo, visitato dagià nel 2021 e dove il presidente ucraino, pronunciando un discorso poi diventato storico, il primo ed unico in un’università americana, affermò: “Il nostro popolo ama la democrazia e la libertà….sappiamo che tutto è possibile”. E’ guardando alla vocazione dell’verso la ...

Advertising

repubblica : Guerra in Ucraina, le ultime notizie: russi in ritirata da Kharkhiv e in difficolta' nel Lugansk. Colpita un'altra… - fanpage : 'La Nato è un'alleanza difensiva, non offensiva. Non c'è alcun intento aggressivo in qualsiasi espansione della Nat… - sole24ore : ?? #Coronavirus ultime notizie. #Cartabellotta:?“Circolazione ancora elevata, usare mascherine al chiuso”. Per il pr… - Giornaleditalia : #terremotofirenze Terremoto Firenze oggi, nuova scossa fortissima: ultime notizie INGV - VesuvioLive : Linea Napoli-Roma, lavori di manutenzione: le variazioni degli orari e linee dei treni -