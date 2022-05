Salvini | “Dopo il 13 giugno un tavolo con gli alleati Ora vinciamo a Palermo e Messina”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 13 maggio 2022) “il 13(all’indomani delle amministrative) ci si siederà attorno a unae si troverà una candidatura unitaria anche per le regionali, con una premessa: per la Sicilia decideranno i siciliani. Non è possibile che decidano o impongano tavoli romani o milanesi”. Così Matteoda, dove si trova per il processo Open Arms. Il leader leghista davanti ai cronisti fa il punto dell’attualità. E sul centrodestra mostra ottimismo. A chi gli dice che Fratelli d’Itali insiste sulla candidatura di Nello Musumeci replica: “le amministrative ae poi ci siederemo attorno a un”. Insomma non si sbilancia sulla ricandidatura del governatore uscente supportato da Giorgia ...