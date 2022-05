Roma, lite in strada sul Lungotevere, finisce a coltellate: ferito un uomo di 71 anni (Di venerdì 13 maggio 2022) Sfiorata la tragedia sul Lungotevere Farnesina di Roma , dove un diverbio per la viabilità tra un automobilista e un pedone è finito a coltellate . Leggi anche > Trinità dei monti choc, l'auto imbocca ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Sfiorata la tragedia sulFarnesina di, dove un diverbio per la viabilità tra un automobilista e un pedone è finito a. Leggi anche > Trinità dei monti choc, l'auto imbocca ...

Advertising

zazoomblog : Ultime Notizie – Roma lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato - #Ultime #Notizie #strada #viabilità: - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Roma, lite in strada per motivi di viabilità: uomo accoltellato #cronacaroma - MediasetTgcom24 : Roma, lite in strada per motivi di viabilità: uomo accoltellato #cronacaroma - lifestyleblogit : Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato - - italiaserait : Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato -

Roma, lite in strada sul Lungotevere, finisce a coltellate: ferito un uomo di 71 anni Sfiorata la tragedia sul Lungotevere Farnesina di Roma , dove un diverbio per la viabilità tra un automobilista e un pedone è finito a coltellate . Leggi anche > Trinità dei monti choc, l'auto imbocca la scalinata di Piazza di Spagna IL VIDEO È ... Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato Il diverbio con un pedone 50enne per un semaforo Lite in strada a Roma . Un 71enne è stato accoltellato sul Lungotevere della Farnesina, ma non è in gravi condizioni. L'aggressore, di 50 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di ... Adnkronos Roma, lite in strada per motivi di viabilità: uomo accoltellato Un uomo è rimasto ferito a Roma durante una lite stradale. La vittima ha riportato una lesione non grave al fianco sinistro. L'autore è stato bloccato e tratto in arresto dalle volanti e dal commissar ... Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato Lite in strada a Roma. Un 71enne è stato accoltellato sul Lungotevere della Farnesina, ma non è in gravi condizioni. L’aggressore, di 50 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di ... Sfiorata la tragedia sul Lungotevere Farnesina di, dove un diverbio per la viabilità tra un automobilista e un pedone è finito a coltellate . Leggi anche > Trinità dei monti choc, l'auto imbocca la scalinata di Piazza di Spagna IL VIDEO È ...Il diverbio con un pedone 50enne per un semaforoin strada a. Un 71enne è stato accoltellato sul Lungotevere della Farnesina, ma non è in gravi condizioni. L'aggressore, di 50 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di ... Roma, lite in strada per viabilità: 71enne accoltellato Un uomo è rimasto ferito a Roma durante una lite stradale. La vittima ha riportato una lesione non grave al fianco sinistro. L'autore è stato bloccato e tratto in arresto dalle volanti e dal commissar ...Lite in strada a Roma. Un 71enne è stato accoltellato sul Lungotevere della Farnesina, ma non è in gravi condizioni. L’aggressore, di 50 anni, è stato arrestato dagli agenti del commissariato di ...