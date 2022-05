Municipio XI, Lanzi: importante operazione Municipio e Vigili per tutela Valle Galeria (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Sequestrata ieri una vasta area in località Castel Malnome – Monti dell’Ortaccio, nella Valle Galeria, per gravi violazioni edilizie e ambientali. Sull’area di circa 10mila mq era stata realizzata senza autorizzazioni una piastra in calcestruzzo di 5mila mq propedeutica all’installazione di un impianto per la lavorazione di materiale proveniente dalle cave. Alla scoperta si è arrivati dopo un lungo periodo di sopralluoghi e osservazioni da parte della Direzione tecnica dell’XI Municipio e del Gruppo ‘Marconi’ della Polizia Locale di Roma Capitale, diretto dal dottor Massimo Fanelli. Un’attività investigativa che ha portato al sequestro penale dell’area, dei mezzi di lavoro e di un numero considerevole di pneumatici e alla denuncia nei confronti dei responsabili della società immobiliare proprietaria ... Leggi su romadailynews (Di venerdì 13 maggio 2022) Roma – Sequestrata ieri una vasta area in località Castel Malnome – Monti dell’Ortaccio, nella, per gravi violazioni edilizie e ambientali. Sull’area di circa 10mila mq era stata realizzata senza autorizzazioni una piastra in calcestruzzo di 5mila mq propedeutica all’installazione di un impianto per la lavorazione di materiale proveniente dalle cave. Alla scoperta si è arrivati dopo un lungo periodo di sopralluoghi e osservazioni da parte della Direzione tecnica dell’XIe del Gruppo ‘Marconi’ della Polizia Locale di Roma Capitale, diretto dal dottor Massimo Fanelli. Un’attività investigativa che ha portato al sequestro penale dell’area, dei mezzi di lavoro e di un numero considerevole di pneumatici e alla denuncia nei confronti dei responsabili della società immobiliare proprietaria ...

