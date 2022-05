Milano, movida violenta: accoltellati due giovani di 26 e 28 anni (Di venerdì 13 maggio 2022) ai Navigli. Uno sarebbe in gravi condizioni La movida ai Navigli di Milano, luogo molto frequentato dai milanesi, ha registrato una nottata di sangue. Due giovani sono stati accoltellati. Il primo episodio si è registrato intorno alle quattro e trenta di oggi, 13 maggio lungo l’Alzaia Naviglio Grande, all’altezza del civico 98. Coinvolto nell’aggressione è stato un ragazzo di 26 anni, trasportato all’Humanitas di Rozzano in condizioni non gravi. Circa un’ora dopo, un’altra aggressione in Ripa di Porta Ticinese, un giovane di 28 anni è stato accoltellato al torace. Trasportato d’urgenza al Policlinico, le condizioni del giovane sono apparse subito serie. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di Milano. Non si esclude che i due episodi siano collegati tra ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 13 maggio 2022) ai Navigli. Uno sarebbe in gravi condizioni Laai Navigli di, luogo molto frequentato dai milanesi, ha registrato una nottata di sangue. Duesono stati. Il primo episodio si è registrato intorno alle quattro e trenta di oggi, 13 maggio lungo l’Alzaia Naviglio Grande, all’altezza del civico 98. Coinvolto nell’aggressione è stato un ragazzo di 26, trasportato all’Humanitas di Rozzano in condizioni non gravi. Circa un’ora dopo, un’altra aggressione in Ripa di Porta Ticinese, un giovane di 28è stato accoltellato al torace. Trasportato d’urgenza al Policlinico, le condizioni del giovane sono apparse subito serie. Sull’accaduto indagano i carabinieri della Compagnia di. Non si esclude che i due episodi siano collegati tra ...

