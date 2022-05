Lazio: Sarri recupera Pedro e prova Felipe Anderson falso nove in attesa del rientro di Immobile (Di venerdì 13 maggio 2022) Continuano i sorrisi per Sarri a Formello . Dopo le ventate di ottimismo per i possibili recuperi di Pedro e Immobile arrivano anche i fatti. Tra i due, il primo a vedersi nel pomeriggio di oggi è ... Leggi su leggo (Di venerdì 13 maggio 2022) Continuano i sorrisi pera Formello . Dopo le ventate di ottimismo per i possibili recuperi diarrivano anche i fatti. Tra i due, il primo a vedersi nel pomeriggio di oggi è ...

Advertising

AlfredoPedulla : #Lazio: cena #Lotito-#Sarri per parlare di futuro. #Fabiani opzione concreta ma non per il settore giovanile.… - DAZN_IT : Come ha detto Sarri: “Un gol che è tanta roba”. #DAZN #LuisAlberto #Lazio - LALAZIOMIA : Mercato Lazio, Pastorello: “Bernardeschi vuole il rinnovo. Arthur e Sarri…” - - andreastoolbox : #Lazio: Sarri recupera Pedro e prova Felipe Anderson falso nove in attesa del rientro di Immobile - andreamusso97 : RT @AJG_Official: Negli ultimi 20 anni la Juventus ha vinto 5 coppe Italia su 9 finali disputate: 4/5 Allegri 1/1 Pirlo 0/1 Conte 0/1 Sarri… -