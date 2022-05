Lapadula: “Questi sono i momenti in cui vengono fuori gli attributi” (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa deciso la sfida del Del Duca di Ascoli con un bel colpo di testa. Gianluca Lapadula è tornato a parlare in giallorosso dopo svariati mesi mostrando grande soddisfazione per il risultato ottenuto: Felicità – “Sappiamo che quando vogliamo possiamo fare male, ci voleva una bella vittoria per noi per dare una bella carica. Siamo molto contenti per questo” momenti – “L’importante era fare questa vittoria che per noi era fondamentale, nella partita ci sono stati tanti momenti ma l’importante è averli superati tutti”. Caviglia – “La caviglia l’abbiamo recuperata benissimo, è ovvio che queste sono partite che richiedono tantissima energia però sono abituato” attributi – “sono momenti importanti dove ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoHa deciso la sfida del Del Duca di Ascoli con un bel colpo di testa. Gianlucaè tornato a parlare in giallorosso dopo svariati mesi mostrando grande soddisfazione per il risultato ottenuto: Felicità – “Sappiamo che quando vogliamo possiamo fare male, ci voleva una bella vittoria per noi per dare una bella carica. Siamo molto contenti per questo”– “L’importante era fare questa vittoria che per noi era fondamentale, nella partita cistati tantima l’importante è averli superati tutti”. Caviglia – “La caviglia l’abbiamo recuperata benissimo, è ovvio che questepartite che richiedono tantissima energia peròabituato”– “importanti dove ...

