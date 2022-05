La sudditanza di Draghi con Biden non fa bene all' Italia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 13 maggio 2022) In terra americana, Marioha raccontato un'altra falsa verità. «Putin pensava di poterci dividere, ma ha fallito», ha dichiarato. Non è che Putin pensava di dividerci, noi siamo già divisi. E il motivo è fin troppo ovvio: pecunia non olet. L'Europa è divisa perché i governi seri pensano agli interessi delle proprie economie nazionali se non hanno banchieri di Goldman Sachs imposti da altri poteri a guidare lo Stato. È sempre più chiaro che l'Europa è un progetto che non potrà reggere a lungo e l'farebbea pensare alla propria sovranità. Dirò una cosa che non piace a tutti: Putin è stato un leader perché ha tessuto una trama di relazioni industriali con la Germania, l'e altri Paesi europei giocando al meglio le proprie carte di player energetico. Siamo stati noi tutti ad accettare le condizioni ...