La sconvolgente ipotesi su Luis Miguel: ucciso e sostituito da un sosia (Di venerdì 13 maggio 2022) E' possibile che l'ipotesi choc su Luis Miguel sia vera? Sembra assurdo ma il cantante non smentisce mentre le teorie sul suo omicidio e sulla sostituzione con un sosia continuano a girare. I non giovani ricorderanno "Noi ragazzi di oggi" sul palco di Sanremo e un giovanissimo Luis Miguel che fece innamorare tante ragazzine. Secondo molti lui sarebbe morto, assassinato, il tutto tenuto nascosto per non perdere l'ascesa della sua carriera fino alla sostituzione con un sosia o più sosia. Le teorie sull'assurda sostituzione girano sul web, certo Luis Miguel non è il primo su cui raccontano cose più o meno simili ma la sua morte presunta l'ha immaginata una veggente colombiana, anzi sembra che Deseret Tavares l'abbia vista ...

