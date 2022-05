Klaus Bachlechner | “Quando arrivai al Verona vidi Porsche e Rolex …”

Leggi su glieroidelcalcio

(Di venerdì 13 maggio 2022) Chi non ricorda, per l’epoca un nome quasi impronunciabile …, Bologna, Inter le tappe più importanti della carriera del forte difensore nato a Brunico L’ex calciatore ha rilasciato alcune dichiarazioni al Corriere dell’Alto Adige «a 18 anni dami mandarono a farmi le ossa in C a Pisa, volevo iscrivermi all’università lì. Andai a una lezione e non capii nulla, troppo complicato con la lingua. È finita che la laurea in Economia l’ho presa a, ma l’italiano l’ho imparato a Pisa… A Pisain treno. Avevo solo una piccola borsa con gli effetti personali. A prendermi in stazione venne un funzionario della società: “e la valigia?” mi chiese. “Non ce l’ho” risposi. Aveva un negozio di abbigliamento, mi vestì da capo a piedi. ...