Internazionali d’Italia 2022 | Swiatek e Sabalenka in semifinale | Jabeur elimina Sakkari

(Di venerdì 13 maggio 2022) Ad aprire la giornata dedicata ai quarti di finale femminili degliè il match tra Arynaed Amanda Anisimova. Quest’ultima parte bene in un primo set molto combattuto, con continui break e contro-break che, alla fine premiano proprio la statunitense (6-4). La bielorussa, dal suo canto, non resta certamente a guardare e, nonostante un contro-break subito nel secondo parziale, riesce a rimettere tutto in equilibrio mediante un 6-3. Nel terzo è ancora la numero 8 del mondo prendere in mano il comando delle operazioni strappando ben due volte il servizio alla rivale, che risponde nel sesto game. Nel gioco successivo, però,torna avanti di due break e porta a casa il successo con il punteggio di 4-6 6-3 6-2. Il secondo quarto di finale vede protagonista la ...