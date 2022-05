Epurazioni nel Pd sul caso Alpini: costretta alle dimissioni. “Rancore e discredito dalla sinistra” (Di venerdì 13 maggio 2022) Il caso Alpini e le presunte molestie nei giorni del raduno nazionale spaccano il Partito Democratico. L'annuncio delle dimissioni da parte di Sonia Alvisi, coordinatrice delle donne dem di Rimini, che ha espresso dei dubbi sulle molestie degli Alpini perché le donne non hanno denunciato ha scatenato le reazioni del mondo politico, in primis quelle della Lega, con Stefano Corti e Roberto Paolo Ferrari, parlamentari del Carroccio componenti del dipartimento Difesa del partito, che hanno puntato il dito contro gli uomini guidati da Enrico Letta: “Le dimissioni di Sonia Alvisi, epurata perché ‘non fedele alla linea' sul caso delle presunte molestie durante l'adunata degli Alpini, danno la misura dello scadimento del dibattito interno al Partito Democratico. Quello che ... Leggi su iltempo (Di venerdì 13 maggio 2022) Ile le presunte molestie nei giorni del raduno nazionale spaccano il Partito Democratico. L'annuncio delleda parte di Sonia Alvisi, coordinatrice delle donne dem di Rimini, che ha espresso dei dubbi sulle molestie degliperché le donne non hanno denunciato ha scatenato le reazioni del mondo politico, in primis quelle della Lega, con Stefano Corti e Roberto Paolo Ferrari, parlamentari del Carroccio componenti del dipartimento Difesa del partito, che hanno puntato il dito contro gli uomini guidati da Enrico Letta: “Ledi Sonia Alvisi, epurata perché ‘non fedele alla linea' suldelle presunte molestie durante l'adunata degli, danno la misura dello scadimento del dibattito interno al Partito Democratico. Quello che ...

Advertising

tempoweb : Epurazioni nel #Pd sul caso #Alpini: Sonia #Alvisi rassegna le #dimissioni “Rancore e discredito dalla sinistra”… - trepolli : @RaiNews Ma dico, fai un patto con Hitler per spartirti la Polonia, la invadi e ti comporti da colonialista per dec… - whilecromar : Sono contrario alle epurazioni, ma ricordo che #cartabianca è un riempitivo promosso da preserale a prima serata ne… - mimma42 : RT @Ambrakey1: Continuate a difendere Zelensky. Sarete complici delle sue epurazioni, e non venite a dire poi che non sapevate.. ?? Zelensky… - VedeleAngela : RT @Ambrakey1: Continuate a difendere Zelensky. Sarete complici delle sue epurazioni, e non venite a dire poi che non sapevate.. ?? Zelensky… -