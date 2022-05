Emma Muscat, la sua reazione dopo l’eliminazione all’Eurovision (Di venerdì 13 maggio 2022) Proprio com’è successo ad Achille Lauro, anche Emma Muscat è stata eliminata all’Eurovision Song Contest 2022. Malta ieri sera non ha passato le selezioni per la finale di domani. L’ex alunna di Amici di Maria De Filippi è rimasta in silenzio subito dopo l’esito delle votazioni ed oggi ha parlato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Emma Muscat ha condiviso il video della sua esibizione ed ha ringraziato tutti per l’incredibile opportunità di rappresentare il suo paese. “Sono così orgogliosa della mia performance di ieri sera. Nessuna parola può descrivere la gioia e la felicità che ho provato esibendomi su quel palco così importante e trasmettendo il forte messaggio di amor proprio e individualità. Anche se non abbiamo ottenuto il risultato che tutti desideravamo, ... Leggi su biccy (Di venerdì 13 maggio 2022) Proprio com’è successo ad Achille Lauro, ancheè stata eliminataSong Contest 2022. Malta ieri sera non ha passato le selezioni per la finale di domani. L’ex alunna di Amici di Maria De Filippi è rimasta in silenzio subitol’esito delle votazioni ed oggi ha parlato attraverso un post pubblicato sul suo profilo Instagram.ha condiviso il video della sua esibizione ed ha ringraziato tutti per l’incredibile opportunità di rappresentare il suo paese. “Sono così orgogliosa della mia performance di ieri sera. Nessuna parola può descrivere la gioia e la felicità che ho provato esibendomi su quel palco così importante e trasmettendo il forte messaggio di amor proprio e individualità. Anche se non abbiamo ottenuto il risultato che tutti desideravamo, ...

