Chi è Roger Balduino? Età, vita privata e Instagram (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su Roger Balduino, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, dall’età, all’altezza, alla vita privata e alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su Instagram. Chi è Roger Balduino Nome e Cognome: Roger BalduinoData di nascita: 1992Luogo di Nascita: Erechim, in BrasileEtà: 30 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modelloFidanzata: Roger è singleFigli: Roger non ha figliTatuaggi: Roger ha L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di venerdì 13 maggio 2022) Tutto quello che c’è da sapere su, concorrente de L’Isola dei Famosi 2022, dall’età, all’altezza, allae alla fidanzata, a dove poterlo seguire sui social e su. Chi èNome e Cognome:Data di nascita: 1992Luogo di Nascita: Erechim, in BrasileEtà: 30 anniAltezza: informazione non disponibilePeso: informazione non disponibileSegno zodiacale: informazione non disponibileProfessione: modelloFidanzata:è singleFigli:non ha figliTatuaggi:ha L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

adelina_eyre : RT @ma3c0d: @IsolaDeiFamosi Ci sono diversi livelli di gioco, e per giocare occorre intelligenza, furbizia, carattere e un po’ di fortuna,… - ma3c0d : @IsolaDeiFamosi Ci sono diversi livelli di gioco, e per giocare occorre intelligenza, furbizia, carattere e un po’… - red_lady020 : @IsolaDeiFamosi Ecco chi interessa a Mercedesz : Roger ??!!! Edoardo: - Roger_Lambretta : @TuttoMercatoWeb Ok, e la coppa, chi la porta ? Allegri: la porto io !!! ?????? ....... RIDICOLI ?? - Doc11992 : @ily7687 Roger ha nominato Marco perchè vedendo che quelli del suo gruppo sono usciti 1 ad 1, ha deciso di schierar… -