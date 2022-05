Bellingham smentisce le voci di mercato | «Resto al Dortmund»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 13 maggio 2022) Judequalsiasi notizia diintorno a se e annuncia di volere rimanere al Borussiaanche l’anno prossimo Intervistato dalla Ruhr Nachrichten, Judesi lega al Borussia, nonostante l’interesse del Real Madrid: «L’unico futuro a cui penso è la prossima gara del Borussia. Non vedo l’ora che arrivi la prossima stagione, nella quale sarò ancora qua. Sono molto felice per Haaland e per il suo importante passo in carriera, Erling è un calciatore e una persona brillante, che mi mancherà. Il Manchester City sarà fortunato ad avere in squadra uno così. Anche noi però abbiamo preso calciatori di livello come Karim Adeyemi, Nico Schlotterbeck e Niklas Süle. Ho massima fiducia nel club e nel progetto giallonero ...