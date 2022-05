Ascolti TV | Giovedì 12 Maggio 2022 Conferma per Eurovision | 27 7% – 5 | 5 mln Un figlio di Nome Erasmus 13 1% Vespa con Zelensky 15%

(Di venerdì 13 maggio 2022) Cattelan, Pausini, Mika Nella serata di ieri,12, su Rai1 – dalle 20.57 alle 23.16 – la seconda semifinale dell’Song Contestha interessato 5.538.000 spettatori pari al 27.7%. Il picco si è registrato alle 21.40 ed è pari a 6.542.000 spettatori (30.14%). Su Canale 5 la prima tv di Undiha raccolto davanti al video 2.307.000 spettatori pari al 13.1% di share. Su Rai2 Il Giustiziere della Notte ha interessato 1.152.000 spettatori pari al 5.9% di share. Su Italia 1 Safe House – Nessuno è al sicuro ha intrattenuto 971.000 spettatori (5.2%). Su Rai3 The Tomorrow Man ha raccolto davanti al video 586.000 spettatori pari ad uno share del 2.9%. Su Rete4 Dritto e Rovescio totalizza un a.m. di ...

davidemaggio : RT @Mattiabuonocore: Boom per la Mattina di Canale 5: Prima Pagina TG5 706.000 - 20.7%. TG5 Mattina segna 1.299.000 - 25.7%. Mattino Cin… - AnnaMancini81 : Ascolti Tv giovedì 12 maggio 2022, Eurovision 27.7%, Un figlio di nome Erasmus 13.1% - Luca_zone : RT @tvblogit: Ascolti tv giovedì 12 maggio 2022: la seconda semifinale di Eurovision (ancora) a 5,5 milioni - see_lallero : RT @tvblogit: Ascolti tv giovedì 12 maggio 2022: la seconda semifinale di Eurovision (ancora) a 5,5 milioni -

