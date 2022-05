Supercoppa Italiana, la proposta di modifica del format: i dettagli (Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri la vittoria dell’Inter sulla Juventus in Coppa Italia ha automaticamente iscritto i nerazzurri alla prossima Supercoppa Italiana, la quale potrebbe subire dei cambiamenti all’interno del suo format. Supercoppa Italiana InterSecondo quanto si apprende da Tuttosport, la Supercoppa Italiana dovrebbe spostarsi verso altri lidi, come Abu Dhabi. Nella proposta del contratto che la Lega Serie A andrebbe a ratificare ci sarebbe una postilla: dal 2023/24, per 5 anni, il paese arabo chiederebbe l’allargamento a quattro squadre per la competizione, ovverosia le prime due del campionato più la vincitrice e la finalista di Coppa Italia. Leggi su rompipallone (Di giovedì 12 maggio 2022) Ieri la vittoria dell’Inter sulla Juventus in Coppa Italia ha automaticamente iscritto i nerazzurri alla prossima, la quale potrebbe subire dei cambiamenti all’interno del suoInterSecondo quanto si apprende da Tuttosport, ladovrebbe spostarsi verso altri lidi, come Abu Dhabi. Nelladel contratto che la Lega Serie A andrebbe a ratificare ci sarebbe una postilla: dal 2023/24, per 5 anni, il paese arabo chiederebbe l’allargamento a quattro squadre per la competizione, ovverosia le prime due del campionato più la vincitrice e la finalista di Coppa Italia.

