Roma, presentata la maglia 2022/23: ecco le immagini (Di giovedì 12 maggio 2022) La Roma ha svelato la nuova maglia per la stagione 2022/23 creata con lo sponsor tecnico New Balance. La squadra guidata da Josè Mourinho indosserà la nuova divisa nell’ultima sfida di questo campionato allo Stadio Olimpico contro il Venezia. La divisa 2022/23 è di colore rosso e gioca con un motivo a scacchiera con due L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di giovedì 12 maggio 2022) Laha svelato la nuovaper la stagione/23 creata con lo sponsor tecnico New Balance. La squadra guidata da Josè Mourinho indosserà la nuova divisa nell’ultima sfida di questo campionato allo Stadio Olimpico contro il Venezia. La divisa/23 è di colore rosso e gioca con un motivo a scacchiera con due L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Marketing #Notizie Roma, presentata la maglia 2022/23: ecco le immagini: La Roma ha svelato la nuova maglia per la… - CalcioFinanza : Roma, presentata la maglia 2022/23. La squadra giallorossa indosserà la nuova divisa nell’ultima sfida allo Stadio… - teladoiotokyo : AS Roma ? Presentata la maglia Home 2022-23 (Nota Ufficiale): L'AS Roma ha presentato la nuova maglia Home...… - siamo_la_Roma : ?? Presentata la nuova maglia giallorossa della #NewBalance ?? La divisa debutterà sabato in #RomaVenezia ?? L'annunc… - LAROMA24 : ?? La #AsRoma svela la nuova maglia per la stagione 2022/23: il debutto sabato per #RomaVenezia #SerieA @NBFootball… -