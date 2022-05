Ricerca, ecco i vincitori del bando Sanofi: 110mila euro per progetti all’avanguardia (Di giovedì 12 maggio 2022) Annunciati oggi, in occasione della puntata di “ANSA Incontra” dedicato alla Ricerca, i vincitori del bando “Research to Care Onco-hematology Editon” finanziato da Sanofi con 110 mila euro. Il premio nasce allo scopo di valorizzare la Ricerca indipendente e l’innovazione in onco-ematologia, con particolare riferimento al mieloma multiplo. In totale sono stati 21 i progetti presentati, tra i quali sono stati selezionati due vincitori, a cui si aggiungono due menzioni speciali. A ciascuno dei progetti di Ricerca vincitore e’ stato assegnato un finanziamento pari a 50mila euro, mentre ciascuna menzione speciale ricevera’ un riconoscimento simbolico da 5mila euro. A selezionare i ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 12 maggio 2022) Annunciati oggi, in occasione della puntata di “ANSA Incontra” dedicato alla, idel“Research to Care Onco-hematology Editon” finanziato dacon 110 mila. Il premio nasce allo scopo di valorizzare laindipendente e l’innovazione in onco-ematologia, con particolare riferimento al mieloma multiplo. In totale sono stati 21 ipresentati, tra i quali sono stati selezionati due, a cui si aggiungono due menzioni speciali. A ciascuno deidivincitore e’ stato assegnato un finanziamento pari a 50mila, mentre ciascuna menzione speciale ricevera’ un riconoscimento simbolico da 5mila. A selezionare i ...

Advertising

amnestyitalia : Il nostro team di ricerca in #Ucraina ha condotto indagini e interviste nell'Oblast di Kiev. Esecuzioni extragiudiz… - javabird : RT @AstrospaceI: Oggi la collaborazione internazionale EHT ha mostrato al mondo la prima immagine del buco nero al centro della nostra gala… - occhio_notizie : #Google, si potranno rimuovere i dati personali dai risultati di ricerca: ECCO COME | - tizybritneyarmy : RT @Menefreghista97: Per chi diceva già che non fossero in buoni rapporti o altro, ecco qua. A giorni sicuramente andrà. A lei purtroppo de… - duca1072 : RT @Menefreghista97: Per chi diceva già che non fossero in buoni rapporti o altro, ecco qua. A giorni sicuramente andrà. A lei purtroppo de… -