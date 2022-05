Manuel spiega in che rapporti è adesso con Lulù (Di giovedì 12 maggio 2022) Ormai sono passate più di due settimane da quando Manuel Bortuzzo ha comunicato tramite l’Ansa di aver lasciato Lulù Selassié. Dopo le varie interviste e i botta e risposta adesso è davvero impensabile che i due tornino insieme. Ieri sera il nuotatore è stato ospite al Maurizio Costanzo Show e il conduttore gli ha chiesto in che rapporti è adesso con la sua ex fidanzata. Bortuzzo ha detto chiaramente di non far più parte della vita della principessa: “In che rapporti siamo? L’ho lasciata e adesso io faccio la mia vita e lei la sua. A 20 anni gli amori vanno e vengono“. Manuel Bortuzzo, ospite al #MaurizioCostanzoShow, spiega in che rapporti è con Lulù… pic.twitter.com/ZqZR6WZAf9 — Witty TV (@WittyTV) ... Leggi su biccy (Di giovedì 12 maggio 2022) Ormai sono passate più di due settimane da quandoBortuzzo ha comunicato tramite l’Ansa di aver lasciatoSelassié. Dopo le varie interviste e i botta e rispostaè davvero impensabile che i due tornino insieme. Ieri sera il nuotatore è stato ospite al Maurizio Costanzo Show e il conduttore gli ha chiesto in checon la sua ex fidanzata. Bortuzzo ha detto chiaramente di non far più parte della vita della principessa: “In chesiamo? L’ho lasciata eio faccio la mia vita e lei la sua. A 20 anni gli amori vanno e vengono“.Bortuzzo, ospite al #MaurizioCostanzoShow,in cheè con… pic.twitter.com/ZqZR6WZAf9 — Witty TV (@WittyTV) ...

