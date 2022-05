Malore dopo la pallonata al petto, ragazzo di 13 anni salvato dal primario in spiaggia (Di giovedì 12 maggio 2022) Una forte pallonata in petto , mentre giocava in spiaggia, gli ha provocato uno ' stupor cardiaco ', con il cuore andato in asistolia. Per sua fortuna, l'intervento del primario del pronto soccorso , ... Leggi su leggo (Di giovedì 12 maggio 2022) Una fortein, mentre giocava in, gli ha provocato uno ' stupor cardiaco ', con il cuore andato in asistolia. Per sua fortuna, l'intervento deldel pronto soccorso , ...

Advertising

BettainChin : RT @DiamanteGiallo: Tragedia in Svizzera, lo chef Salvatore #Scarpaci è stato trovato morto nella sua cucina dopo essere stato colpito da u… - EmmaKump : RT @DiamanteGiallo: Tragedia in Svizzera, lo chef Salvatore #Scarpaci è stato trovato morto nella sua cucina dopo essere stato colpito da u… - rosaroccaforte : RT @DeniseV03216248: @FmMosca 26enne morta dopo la palestra, 23enne morto a seguito di malore mentre stava camminando per strada. La nuova… - daniele19921 : RT @cronaca_di_ieri: 11/05/22 PISA – Un bambino di 9 anni è arrivato in coma al pronto soccorso sabato pomeriggio dopo aver avuto un malor… - FLampunio : RT @ChiodiDonatella: #MACERATA: MADRE E FIGLIO MORTI DI #FAME E DI #SETE NELLA 'CIVILISSIMA' #ITALIA Rimasti soli. Dopo il malore del capo… -