La scultura di Fedez realizzata da Vezzoli all’asta per la Fondazione Tog

(Di giovedì 12 maggio 2022) Il prossimo 16 maggio si terrà l’asta di beneficienza durante la quale verrà battuta lache ritrae il rapperdall’artista Francescoe intitolata “Il pessimista narcisista o il narcisista pessimista”. Tutti i ricavati verrano devoluti all’associazione Together To Go (Tog). Lada Francescoche ritrare il rappersarà messaper raccogliere fondi per laTog La statua che rappresenta due mezzi busti del rapperdall’artista Francescoè attualmente esposta alla Triennale di Milano. Sempre lì il prossimo 16 maggio si terrà l’asta di beneficienza per ...

Advertising

Agenzia ANSA

Prima di diventare scrittore, Mauro si è dedicato anche all' alpinismo , alla, allo sport (... - In un'occasione a Cartabianca ha rivelato che avrebbe dato un rene aper vederlo stare ...In questa doppialegata atorna a riflettere sul potere, anzi sul culto della celebrità , sulle derive e i pericoli del narcisismo e anche di un certo pessimismo catastrofico che ... All'asta per fondazione Tog la scultura di Fedez di Vezzoli - Arte Si terrà il 16 maggio alla Triennale di Milano l'asta benefica a favore di Fondazione Together to go (Tog) in cui sarà battuta l'opera di Francesco Vezzoli 'Il pessimista narcisista o il narcisista pe ...La scultura realizzata da Vezzoli che ritrae Fedez sarà battuta all'asta il 16 maggio per raccogliere fondi per la fondazione Tog di Milano ...