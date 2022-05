Hong Kong, il cardinale Zen, “nemico” del partito comunista, arrestato e rilasciato su cauzione. Ira del Vaticano (Di giovedì 12 maggio 2022) La polizia ha arrestato – e poi rilasciato su cauzione in serata – il 90enne cardinal Joseph Zen Ze-kiun, vescovo emerito di Hong Kong e noto sostenitore del movimento democratico. Le autorità locali lo hanno fermato per il suo ruolo in un ente che ha sostenuto i manifestanti pro-democrazia – coinvolti nelle proteste del 2019 – nel pagamento delle spese legali, ricoperto in veste di amministratore del “612 Humanitarian Relief Fund”, il fondo, istituito nel 2019, che è stato sciolto l’anno scorso. Il cardinale Zen era uno degli amministratori fiduciari dell’organizzazione benefica, che ha smesso di operare nell’ottobre scorso. Hong Kong, arrestato il cardinale Joseph Zen Le manette per l’Alto prelato sono scattate ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 12 maggio 2022) La polizia ha– e poisuin serata – il 90enne cardinal Joseph Zen Ze-kiun, vescovo emerito die noto sostenitore del movimento democratico. Le autorità locali lo hanno fermato per il suo ruolo in un ente che ha sostenuto i manifestanti pro-democrazia – coinvolti nelle proteste del 2019 – nel pagamento delle spese legali, ricoperto in veste di amministratore del “612 Humanitarian Relief Fund”, il fondo, istituito nel 2019, che è stato sciolto l’anno scorso. IlZen era uno degli amministratori fiduciari dell’organizzazione benefica, che ha smesso di operare nell’ottobre scorso.ilJoseph Zen Le manette per l’Alto prelato sono scattate ...

Avvenire_Nei : #Cina. Arrestato a #HongKong il cardinale Joseph #Zen, sostenitore della democrazia - Corriere : Hong Kong, arrestato il cardinale Joseph Zen: l'accusa è di «collusione con forze straniere» - vaticannews_it : Il cardinale #Zen fermato a #HongKong dalla sezione della polizia costituita per vegliare sulla sicurezza nazionale… - SecolodItalia1 : Hong Kong, il cardinale Zen, “nemico” del partito comunista, arrestato e rilasciato su cauzione. Ira del Vaticano… - JohnHard3 : RT @serebellardinel: Processo per #Pivetti per compravendita di tre Ferrari Gran Turismo servite per nascondere un'evasione fiscale! Pivett… -