Hilary Duff posa nuda: “Orgogliosa di questo corpo che ha messo al mondo tre figli…” (Di giovedì 12 maggio 2022) “E’ stato spaventoso… sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!”, così Hilary Duff, 34 anni, racconta sul suo profilo Instagram come è stato posare, completamente nuda, nello shooting super hot dell’americano Women’s Health. Diventata mamma per la terza volta solo un anno fa, nel marzo del 2021, l’attrice, star di “Lizzie McGuire” si dice “Orgogliosa” del suo corpo, ma soprattutto: “Orgogliosa che abbia prodotto tre figli…”. “Mi sono sentita forte e bella e mi sono molto divertita a posare senza i miei jeans da mamma a vita alta e le maglie oversize che indosso normalmente. Grazie a tutti coloro che hanno reso normale questa giornata per me e mi hanno sostenuto con complimenti e amore”, aggiunge la star, che ammette ... Leggi su newscronaca.myblog (Di giovedì 12 maggio 2022) “E’ stato spaventoso… sapevo che farlo mi avrebbe terrorizzato e avevo ragione!”, così, 34 anni, racconta sul suo profilo Instagram come è statore, completamente, nello shooting super hot dell’americano Women’s Health. Diventata mamma per la terza volta solo un anno fa, nel marzo del 2021, l’attrice, star di “Lizzie McGuire” si dice “” del suo, ma soprattutto: “che abbia prodotto tre”. “Mi sono sentita forte e bella e mi sono molto divertita are senza i miei jeans da mamma a vita alta e le maglie oversize che indosso normalmente. Grazie a tutti coloro che hanno reso normale questa giornata per me e mi hanno sostenuto con complimenti e amore”, aggiunge la star, che ammette ...

