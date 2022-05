Advertising

IsaeChia : #GfVip, Gaia Zorzi commenta la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “La verità è che…” #fairylu - Audreyhorne77 : @GSPPstanaccount Eh io mi ricordo che Giulia e Gaia li shippavano durante il gf e ci avevano tirato avanti un botto… - giacomolazzaa : @gaia_parini non pensavo di essere vip - carlo112244 : RT @callio47: Che fine hanno fatto tutti quei Vip,ci hanno tartassato di foto con spazzatura e cinghiali a Roma? Hanno perso la vista? Dove… -

Fanpage.it

Da Nensi Dojaka a Cult, passando per Ester Manas ed eminenze come Miu Miu, Valentino e Vera ...è d'accordo e vede in tutto questo nient'altro che l'ennesima operazione di marketing di brand e. ...Però in realtà io ho un ottimo rapporto sia con(Lucariello, ndr.) che con Wilma, sono più amica loro che dei miei ex', ha confessato la celebre conduttrice.Gf Vip, Gaia Zorzi commenta la fine della storia tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié: “La verità è che…”. Scoop, news e anticipazioni su gossip, reality e televisione.(la Repubblica) A cura di Gaia Martino. Sono stati tra i primi ad arrivare sul red carpet del Met Gala 2022, Blake Lively e Ryan Reynolds, sposati dal 2012, sono una delle coppie più amate del cinema.