Dopo il Canada anche negli Usa trovate 53 fosse comuni nei collegi per i nativi americani (Di giovedì 12 maggio 2022) negli Stati Uniti sono stati trovati 53 luoghi di sepoltura in altrettante strutture una volta adibite a collegi per la (ri)educazione dei bambini nativi americani. La scoperta fa parte dei risultati preliminari di una lunga indagine avviata lo scorso anno grazie all’azione della segretaria dell’Interno Deb Haaland, prima donna nativa americana nella storia del governo statunitense. «Le politiche federali che hanno tentato di spazzare via l’identità, la lingua e la cultura dei nativi continuano a manifestarsi nel dolore che le comunità tribali devono affrontare oggi – ha detto in lacrime Haaland durante la conferenza stampa di ieri, 11 maggio – Dobbiamo far luce sui traumi non detti del passato». L’indagine I ricercatori, che hanno esaminato migliaia di documenti ... Leggi su open.online (Di giovedì 12 maggio 2022)Stati Uniti sono stati trovati 53 luoghi di sepoltura in altrettante strutture una volta adibite aper la (ri)educazione dei bambini. La scoperta fa parte dei risultati preliminari di una lunga indagine avviata lo scorso anno grazie all’azione della segretaria dell’Interno Deb Haaland, prima donna nativa americana nella storia del governo statunitense. «Le politiche federali che hanno tentato di spazzare via l’identità, la lingua e la cultura deicontinuano a manifestarsi nel dolore che letà tribali devono affrontare oggi – ha detto in lacrime Haaland durante la conferenza stampa di ieri, 11 maggio – Dobbiamo far luce sui traumi non detti del passato». L’indagine I ricercatori, che hanno esaminato migliaia di documenti ...

