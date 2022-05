Dall'8 settembre la festa per i 100 anni di Moto Guzzi (Di giovedì 12 maggio 2022) MANDELLO DEL LARIO - Dopo un anno di attesa, a causa delle restrizioni per via del Covid che nel 2021 impedirono di festeggiare il secolo di Moto Guzzi, ecco finalmente a Mandello del Lario la grande ... Leggi su motori.tiscali (Di giovedì 12 maggio 2022) MANDELLO DEL LARIO - Dopo un anno di attesa, a causa delle restrizioni per via del Covid che nel 2021 impedirono di festeggiare il secolo di, ecco finalmente a Mandello del Lario la grande ...

Advertising

Italpress : Dall’8 settembre la festa per i 100 anni di Moto Guzzi - TommyBrain : “A settembre vaccineremo tutti!”. Parte dall’Aifa il piano del governo per un’eterna emergenza' - IacobellisT : “A settembre vaccineremo tutti!”. Parte dall’Aifa il piano del governo per un’eterna emergenza' - rubio_chef : “Il punto scelto cade il 6 settembre del 2021, alla vigilia delle grandi festività ebraiche”.… - ______Rosy_____ : “A settembre vaccineremo tutti!”. Parte dall’Aifa il piano del governo per un’eterna emergenza! Aspetta e spera...??Tiè . -