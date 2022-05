Coppa Italia | trionfo dell’Inter sulla Juve | 4 a 2 per i nerazzurri

(Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – L’Inter batte lantus 4-2 ai supplementari nella finale dellae conquista il trofeo. Itrionfano al termine di un match ricco di colpi di scena. Barella apre le marcature al 7?, laribalta il risultato in avvio di ripresa con Morata e Vlahovic. L’Inter pareggia nel finale col rigore di Calhanoglu e prende il largo all’overtime con la doppietta di Perisic. I milanesi conquistano ladopo un digiuno di 11 anni. Lafinisce la stagione senza trofei per la prima volta dal 2011. La Partita Le due squadre si studiano, alla ricerca di spazi nella fase di avvio. Ritmo alto, contrasti robusti. Al primo affondo, l’Inter passa in vantaggio. Su azione da corner, nessuno si preoccupa di Barella che al limite ...

433 : Campioni del Coppa Italia ?????? - Inter : ?? CAMPIONI COPPA ITALIA 2021/22 ?? #MADEIT?? @EASPORTSFIFA @EA_FIFA_Italia - juventusfc : ?? @AlvaroMorata ?? L'undicesima Coppa Italia ?????? - 514Ortiz : RT @514Ortiz: ???????? MVP Coppa Italia 2022 ?? #CoppaItaliaFrecciarossa - PrincePartonton : RT @433: Campioni del Coppa Italia ?????? -

Juventus - Inter , le pagelle della finale di. PERIN 5 Prende gol, senza parare. DANILO 5 Gioca un tempo scarso, non è aria. DE LIGT 4 Due falli da rigore. Un record. CHIELLINI 7 Devasta Dzeko e non solo. Eroico. Esce lui e comincia ...L'Inter ha vinto la2022 battendo 4 - 2 la Juventus allo stadio Olimpico di Roma al termine dei tempi supplementari. Dopo i primi 90 minuti terminati sul 2 - 2 (gol nerazzurri di Barella al 6' e Calhanoglu ...(ANSA) - ROMA, 12 MAG - Piccola nota stonata nel dopopartita di Ivan Perisic, migliore in campo nella finale di Coppa Italia vinta con la Juve. Il croato ha affrontato il tema del suo rinnovo di ...Roma, 12 maggio 2022 - È festa Inter all'Olimpico, per tanti anni palcoscenico di Simone Inzaghi: i milanesi battono 4-2 la Juventus ai supplementari e centrano il secondo obiettivo stagionale, ...