Calcio | Roma | svelata la maglia casalinga per la prossima stagione

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 maggio 2022), 12 mag. - (Adnkronos) - Laha svelato oggi ufficialmente la nuovaper la2022/23. La divisa giallorossa celebra l'incontro tra neoclassicismo e modernità . Il design fonde la rinomata palette rossa e gialla del club con una texture caratterizzata dallo stemma circolare ASR indossato negli anni '30 e '50. Gli sponsor sono in giallo, mentre ladel portiere si presenta in un vibrante verde arricchito da un motivo grafico tono su tono. I pantaloncini e i calzini completano il look nel tradizionale rosso. La divisa presenta un ginica in tinta e un pannello posteriore ideato per la ventilazione. La nuovaè completata da un colletto a bottoni in rilievo con finiture gialle. La scritta "Figli di ...