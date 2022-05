AS Roma, presentata la maglia casalinga 2022-23 (Di giovedì 12 maggio 2022) Roma – La Roma ha lanciato la nuova maglia per la prossima stagione attraverso i social. Il nuovo kit della Roma, si legge sul sito giallorosso, “nasce dalla celebrazione del neoclassicismo e della modernità, fondendo i colori iconici del Club con una texture caratterizzata dallo stemma circolare ASR indossato negli anni ’30 e ’50. Sul retro è apposta la scritta ‘Figli di Roma’, in omaggio al legame tra la città, la squadra che ne porta il nome e coloro che indossano la maglia”. “Ogni dettaglio di questa maglia racconta il legame indissolubile della nostra squadra con la città di Roma. Ecco perché sarà ancora più emozionante indossarla in campo”, ha dichiarato Lorenzo Pellegrini, capitano della Roma. (Agenzia Dire) Leggi su romadailynews (Di giovedì 12 maggio 2022)– Laha lanciato la nuovaper la prossima stagione attraverso i social. Il nuovo kit della, si legge sul sito giallorosso, “nasce dalla celebrazione del neoclassicismo e della modernità, fondendo i colori iconici del Club con una texture caratterizzata dallo stemma circolare ASR indossato negli anni ’30 e ’50. Sul retro è apposta la scritta ‘Figli di’, in omaggio al legame tra la città, la squadra che ne porta il nome e coloro che indossano la”. “Ogni dettaglio di questaracconta il legame indissolubile della nostra squadra con la città di. Ecco perché sarà ancora più emozionante indossarla in campo”, ha dichiarato Lorenzo Pellegrini, capitano della. (Agenzia Dire)

