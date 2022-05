"Anche uno stregone va sbugiardato". Del Debbio, il siluro contro Mentana (e la Berlinguer se la ride) (Di giovedì 12 maggio 2022) Talk show, ospiti e compensi: questo il tema del servizio de Le Iene andato in onda su Italia 1. L'inviato Gaetano Pecoraro ha sentito le opinioni, molto diverse, di Enrico Mentana per La7 e di Paolo Del Debbio per Mediaset. Mentre, ha puntualizzato, "per la Rai non è voluto intervenire nessuno". I programmi presi in esame sono stati 13: cinque di La7, quattro della Rai e quattro di Mediaset, per un totale di 438 ore in cui si sono alternati 681 ospiti dall'inizio della guerra in Ucraina fino al 5 maggio. Parlando del caso scoppiato in Rai con Cartabianca e Alessandro Orsini, il conduttore di Dritto e Rovescio si è subito schierato: "Si rinuncia a una professionista perché ha invitato Orsini?". Mentre il direttore del TgLa7 ha confermato la posizione espressa qualche giorno fa sui suoi profili social: "Penso che chi è in grado di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 12 maggio 2022) Talk show, ospiti e compensi: questo il tema del servizio de Le Iene andato in onda su Italia 1. L'inviato Gaetano Pecoraro ha sentito le opinioni, molto diverse, di Enricoper La7 e di Paolo Delper Mediaset. Mentre, ha puntualizzato, "per la Rai non è voluto intervenire nessuno". I programmi presi in esame sono stati 13: cinque di La7, quattro della Rai e quattro di Mediaset, per un totale di 438 ore in cui si sono alternati 681 ospiti dall'inizio della guerra in Ucraina fino al 5 maggio. Parlando del caso scoppiato in Rai con Cartabianca e Alessandro Orsini, il conduttore di Dritto e Rovescio si è subito schierato: "Si rinuncia a una professionista perché ha invitato Orsini?". Mentre il direttore del TgLa7 ha confermato la posizione espressa qualche giorno fa sui suoi profili social: "Penso che chi è in grado di ...

